Девич может пропустить матч с Англией

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Нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Марко Девич может не сыграть 11 сентября с Англией в отборочном мачте на чемпионат мира 2014 года.

Об этом сообщил наставник Национальной сборной Олег Блохин на предматчевой пресс-конференции, информирует Проспорт.

"Сейчас у нас есть проблема лишь с Девичем. Он не тренировался три дня, мы делали ему МРТ, и пока не ясно, сможет он во вторник играть или нет", – сказал он.

Как ранее писал Главред, на сегодняшний день известно, что матч на Уэмбли точно пропустят защитники Тарас Михалик и Александр Кучер.

Напомним, поединок Англия–Украина состоится сегодня в Лондоне. Начало игры – в 21:00.

фото: sport-xl.net

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