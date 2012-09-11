Девич может пропустить матч с Англией

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Нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Марко Девич может не сыграть 11 сентября с Англией в отборочном мачте на чемпионат мира 2014 года.
Об этом сообщил наставник Национальной сборной Олег Блохин на предматчевой пресс-конференции, информирует Проспорт.
"Сейчас у нас есть проблема лишь с Девичем. Он не тренировался три дня, мы делали ему МРТ, и пока не ясно, сможет он во вторник играть или нет", – сказал он.
Как ранее писал Главред, на сегодняшний день известно, что матч на Уэмбли точно пропустят защитники Тарас Михалик и Александр Кучер.
Напомним, поединок Англия–Украина состоится сегодня в Лондоне. Начало игры – в 21:00.
фото: sport-xl.net
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