Сегодня православные празднуют Усекновение: грех есть борщ, петь и танцевать

11 сентября 2012, 08:17

{1-}Сегодня, 11 сентября, православные вспоминают об Усекновении главы Иоанна Предтечи.

Этот день является постным у верующих. Христиане соблюдают строгий пост, а именно не употребляют пищу круглой формы: яблоки, арбузы, картофель, капусту, лук. Более того, в этот День не желательно ножом резать продукты, лучше ломать их руками.

Вообще считается, что в этот день не стоит брать в руки острые вещи: нож, топор. То есть, все, что напоминает мученическую смерть святого.

В этот день не варили борщ, это был единственный день, когда грех есть борщ.

В этот день запрещалось петь и танцевать. Потому что, именно с помощью песен и танцев Иродиада добилась казни Крестителя. В этот день каждый пытался побывать в церкви, а те кто мучался головными болями, просили исцеления.

К сведению: православные христиане Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечали 7 июля. Иоанн Креститель является Пророком, который возвестил грядущий приход Иисуса Христа. Пророка называют Предтечей, потому что он предшествовал Христу, то есть готовил людей к принятию на земле Сына Божьего. Крестителем – так как крестил в водах реки Иордан самого Иисуса Христа. Иоанн Креститель проповедуя, говорил: «Идет за мной Сильнейший меня».

Дело в том, что усекновение главы великого пророка Иоанна Предтечи - это одна из трагических евангельских историй. В этот день верующие вспоминают, как Иродиада погубила Великого пророка Божьего Иоанна Предтечу.

Святое Евангелие повествует о том, что после Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи. (Надо отметить, что после смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа в управление Галилею).

Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа.

В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она ни попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя.

Ирод желанию Саломеи опечалился. Он боялся гнева Божьего за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который любил святого Предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Саломии.

По преданию, уста мертвой главы проповедника покаяния еще раз открылись и произнесли: "Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего".

Саломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его святую главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок земли. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние.

По народны верованиям день Усекновение является последним, когда могут появляться грозы. Но, если кто-то услышал гром, то это предвещало длинную и теплую осень.

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