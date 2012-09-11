Блохин: мы приехали бороться, а результат – вопрос второй

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Национальная сборная Украины серьезно настроена на борьбу в первом отборочном матче за право выхода в финальную стадию Чемпионата мира по футболу 2014 года со сборной Англии.

Об этом главный тренер команды Олег Блохин заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба киевского «Динамо».

«Мы приехали не поднимать руки вверх, а бороться. А каким будет результат - это вопрос второй. Но если будем бояться англичан, как Молдавия в минувшую пятницу, то, наверное, проиграем со счетом 0:8.», – сказал он.

По мнению тренера, важен настрой и качество игры команды.

«Я прекрасно понимаю, что нам придется играть на «Уэмбли» со сборной Англии. Но давайте не будем зацикливаться на том, что мы непременно должны обыграть англичан. Такое ощущение, что если мы не добьемся такого результата, то мне голову оторвут. Когда речь идет о ведущих командах мира, то иногда получается добиться результата, а иногда – нет», – заметил Блохин.

«Мы уважаем сборную Англии, но не боимся, и будем играть. А как оно получится - это уже второй вопрос. Думаю, что ни один тренер не сможет пообещать добиться победы над сборной Англии. Как будто на «Уэмбли» побеждали все сборные, которые сюда приезжали - Франция, Бразили и все остальные. Ведь молдаване проиграли еще до начала матча - они вышли на поле и не могли даже мяч остановить. Так что мы ребят настраиваем играть в футбол, а какой будет результат, покажет матч», – резюмировал он.

Как ранее писал Главред, Олег Блохин заявил, что в матче против сборной Англии наша команда настроена на атакующий футбол.

"Начинается квалификация чемпионата мира, а стратегия отбора, в котором мы не участвовали с осени 2009-го, имеет свои особенности. У нас говорят, как начнешь его, так и проведешь. А ведь речь идет о матче с Англией на Уэмбли, где любое набранное очко – в плюс. С другой стороны, наша команда сейчас заточена на атаку, она уже не может действовать иначе. Не те игроки. Если бы я сдерживал их, то как тренер поступал бы неправильно. Лучше предоставить ребятам свободу".

Напомним поединок Англия – Украина состоится сегодня в Лондоне. Начало прямой трансляции на телеканале «Интер» – 22.00.

фото: euro2012.tsn.ua



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