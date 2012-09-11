Стали известны подробности ареста одесского мажора:«Лимон» уже в медчасти

11 сентября 2012, 09:45

{1-}Стали известны некоторые подробности преступления, которое вменяют в вину сыну депутата Одесского облсовета Александра Кравца Дмитрию, известному в определенных кругах под кличкой «Лимон». На данный момент «мажор» находится в следственном изоляторе, против него возбуждено уголовное дело по части 5-й статьи 185 УК.

По данным источника в правоохранительных органах, сын депутата облсовета, может быть, и сумел бы выйти сухим из воды в истории с кражами, но подвела жадность. За несколько дней до своего задержания он умудрился похитить черный BMW Х-5 2011 года выпуска с киевскими номерами, принадлежащий… одному из заместителей прокурора Одесской области. После этого на депутатского сына вышли некие авторитеты и «попросили» вернуть автомобиль. Он начал вымогать деньги и в итоге поплатился свободой, пишет «Думская».

Еще один собеседник из пенитенциарной службы рассказал, что в первый же день «мажора» слегка «помяли» сокамерники. После этого обеспокоенный отец договорился, чтобы Дмитрия переместили в больничный корпус, где лучше условия и меньше вероятность, что достанут недоброжелатели. В качестве повода для госпитализации Кравца медики использовали диагноз «булимия» — болезненную страсть к еде, которой, судя по всему, действительно страдает Кравец.

У правоохранителей довольно много материалов на этого человека. И то, что он не сел раньше, можно объяснить только редким везением. Ну и положением, который занимает отец этого странного товарища.

Как сообщает СМИ, в середине 1990-х Дмитрий сколотил группировку из пяти человек. Организационно воры подчинялись ОПГ «Стаса». Они «крышевали» автопарковки, а также сами организовывали не совсем законные парковки на городских улицах. По слухам, группа была связана с мэрией. В картотеке одесского УБОПа «Лимон» — с 1993 года. В 1994 году пытался провезти через госграницу в районе Рени партию контрабандных сигарет и спиртного. Однако груз был конфискован, а в отношении Кравца возбудили уголовное дело. Благодаря папе Дмитрия отпустили на поруки. В том же году Кравец попытался расплатиться в Рени двумя фальшивыми долларовыми купюрами. Его уличили в обмане, однако дело открыто не было.

В 1998 году Кравец попытался украсть автомобиль, выбросив предварительно водителя из машины. Последний пожаловался, возбудили уголовное дело, которое вскоре закрыли, а депутатского сына снова взяли на поруки.

Избежав ответственности, Дмитрий украл два автокрана в Днепропетровске, которые впоследствии продал по поддельным документам. При этом законных владельцев кранов Дмитрий пытался «прессовать» и «поставить на счетчик».

В 1999 году за эти преступления его приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии, заменив отбытие основного наказания испытательным сроком, а потом и вовсе амнистировав.

В начале 2000-х Кравец-«Лимон» перенес свою деятельность в Киев, где выбрасывание владельцев престижных авто из их железных коней стало его своеобразным почерком. Отобранные машины он перегонял в Белоруссию и Молдавию на продажу, пересекая границы по поддельным документам, оформленным на чужие фамилии.

В 2006 году Голосеевский райотдел УВД Киева возбудил в отношении «мажора» уголовное дело за незаконное завладение автомобилями с применением силы. В 2007 году по этому обвинению Кравец просидел полгода в Киевском СИЗО. Однако за недоказанностью дело было закрыто.

В августе 2009-го года Дмитрий Кравец стал виновником крупного ДТП на Фонтанской дороге в Одессе, в результате которого один человек погиб и еще один стал инвалидом. Доказано, что сын Александра Кравца двигался на своем элитном «Мерседесе» со скоростью более 110 км/час. Наркологическую экспертизу после вмешательства отца провели с опозданием почти на сутки, что не позволило подтвердить показания свидетелей о наркотическом опьянении «Лимона».

Осенью 2011-го злодея снова амнистировали, и он продолжил свою преступную деятельностью.

В 2012-м году Кравец украл с одесского завода «Полиграфмаш» две печи общей стоимостью 916 тысяч гривен. Оборудование было продано неизвестному лицу. А точку в карьере Дмитрия Александровича поставила вышеупомянутая кража прокурорского автомобиля.

фото: atv.odessa.ua

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