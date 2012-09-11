На Донбассе зафиксировали превышение нормы радиации в 100 раз

{1-}В пятницу, 7 сентября, в Донецкой области в г. Краматорске школьная учительница на бытовом дозиметре зафиксировала превышение нормы радиации в 100 раз, сообщает ТСН.

Прибор работал в спящем режиме и вдруг начал пищать, что свидетельствует о превышении дозы радиации.

"На самом дозиметре написано, что 0.30 - это порог, допустимый для человека. После этого он начинает сигнализировать 0.90, 9.50, 2.30", - сказала преподаватель математики и физики Анна Панчоха.

Встревоженная учительница позвонила своей коллеге, у которой дома тоже есть дозиметр. Ее прибор другого производителя и принципа действия тоже показал превышение гамма-фона.

Причиной преподавательницы физики называют пожар на АЭС в Ростове-на-Дону, произошедший в пятницу. Именно тогда, после дождя, и запищали их дозиметры. О наблюдения они сообщили в местную санстанцию. Но в СЭС уверяют, что превышение радиации не зафиксировали. Ни в пятницу, ни в понедельник.

Специалисты СЭС заверили, что причина паники в бытовых дозиметрах, которые не настроены на точные измерения.

Главный врач Краматорской СЭС Василий Гончаренко заявил: "Бытовые дозиметры, они не проходят государственную проверку. Наши приборы все проверенные, есть необходимые документы. Они не слишком точны - я имею в виду бытовые дозиметры, поэтому здесь тревога оказалась абсолютно ошибочной", - сказал он.

фото;видео: tsn.ua

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