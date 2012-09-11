Украина стартует в отборе Чемпионата мира: анонс матча с Англией

{1-}Сегодня, 11 сентября, состоится матч между сборными Англии и Украины по футболу, в рамках отборочного этапа к Чемпионату мира 2014 года, который пройдет в Бразилии.

Сборная Украины еще в понедельник, 10 сентября, прибыла в Британию, сообщает svit24.net

Главный тренер украинцев, Олег Блохин, взял с собой на игру 20 футболистов.

Вратари: Максим Коваль, Андрей Дикань, Андрей Пятов.

Защитники: Богдан Бутко, Вячеслав Шевчук, Виталий Манзюк, Ярослав Ракицкий, Евгений Хачериди, Евгений Селин.

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш, Роман Безус, Олег Гусев, Руслан Ротоань, Евгений Коноплянка, Сергей Назаренко, Тарас Степаненко, Анатолий Тимощук.

Нападающие: Марко Девич, Роман Зозуля.

В этом матче украинцы хотят поквитаться с англичанами за поражение на Евро 2012, которое не позволила нашей команде пройти дальше.

Напомним, матч состоится в 21.45 по киевскому времени.

видео: youtube.com

Новости по теме:

Блохин рассказал о планах сборной в матче с Англией



Блохин будет рад ничьей с Англией



Блохин назвал состав сборной на матч против Англии



Тренер сборной Англии назвал состав на игру с Украиной



Девич может пропустить матч с Англией



Сборная Украины настроена победить англичан - Хачериди

