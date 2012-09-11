Украинский легионер: украинцы уедут с Альбиона непобеждёнными

{1-} Бывший защитник львовских «Карпат» и «Ковентри» Александр Евтушок поделился ожиданиями от матча отборочного турнира мундиаля–2014 Англия – Украина.

«Мне, как болельщику, в первую очередь хотелось бы увидеть сегодня красивый футбол. Считаю, что он даст не меньше уверенности в своих силах, чем удачный результат», - заявил Евтушок газете «Команда».

«Да, англичане сильны, но им можно противостоять. Поединок между командами на Евро-2012 это подтвердил. Так что, думаю, украинцы перед соперником не стушуются и уедут с Альбиона непобеждёнными. Мой прогноз на этот матч — 0:0», - считает бывший английских защитник.

Ранее «Главред» сообщал, что главный тренер сборной Украины Олег Блохин заявил: «Мы приехали не поднимать руки вверх, а бороться. А каким будет результат - это вопрос второй. Но если будем бояться англичан, как Молдавия в минувшую пятницу, то, наверное, проиграем со счетом 0:8».

фото: dynamo.kiev.ua

Новости по теме:

Блохин: мы приехали бороться, а результат – вопрос второй

Девич может пропустить матч с Англией

Букмекеры ставят на проигрыш сборной Украины в матче с Англией