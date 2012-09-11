В Британии мужчина выпал с самолета на высоте 610 метров

Безбилетный пассажир выпал из самолета на высоте 610 метров и разбился об асфальт.

В Великобритании в пригороде Лондона было найдено тело неизвестного мужчины. Местные жители были шокированы, увидев труп человека на асфальте, пишет The Sun.

"Я как раз вышел из дома, когда услышал тяжелый удар о землю. Решил пройти дальше посмотреть. Это было ужасно", - поделился 19-летний парень.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, полагают, что мужчина был без билета, поэтому и забрался в шасси. Как раз над этой территорией самолеты раскрывают шасси в направлении лондонского аэропорта Хитроу.

По словам экспертов, жертвой стал 30-летний мигрант из Северной Африки. Они также считают, что он умер еще до падения.

Ричард Тейлор из гражданской авиации заявил: "Температуры в шасси достигают -40 градусов. По-видимому, он просто замерз до смерти. Практически никто не имеет шансов выжить", - сказал он.

Примечательно, в 2010 году 20-летний румын пережил температуру -41 градус, прячась внутри шасси самолета Боинг 747 из Вены в аэропорт Хитроу.

фото: thesun.co.uk

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