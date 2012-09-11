Хоккеисту во время матча коньком разрезали сонную артерию

В понедельник, 10 сентября, во время хоккейного матча между «Автомобилистом» (Екатеринбург) с челябинским «Трактором», защитнику екатеринбуржцев Денису Соколову в ходе столкновения соперник коньком разрезал ответвление сонной артерии.

Об этом со ссылкой на официальный сайт ХК «Автомобилист» сообщает «Интерфакс-Украина».

Хоккеист был травмирован в начале третьего периода. Судьи остановили игру на несколько минут, пока технические службы очищали лед от крови.

«Потеря крови составила примерно 400 мл. Дениса отвезли в больницу, рану обработали и зашили. Сейчас он уже дома», - уточнил врач команды Александр Котлов.

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По словам хоккеиста, он уже чувствует себя нормально. «Матч с «Динамо» (состоится 14 сентября – Ред.), наверное, придется пропустить, а 20 сентября, когда мы принимаем «Югру» (Ханты-Мансийск), уже надеюсь выйти на лед», - отметил Соколов.

Матч между екатеринбургским и челябинским клубами, который прошел 10 сентября, завершился поражением «Автомобилиста» - 0:3 (0:0, 0:0, 0:3). В пресс-службе клуба отмечают, что на состоянии игроков сказалась тяжелая травма ведущего защитника команды.

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фото: nr2.ru

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