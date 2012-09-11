Битый Чарр опротестовал результат боя с Кличко

{1-} Немецкий боксер сирийского происхождения Мануэль Чарр подал во Всемирный боксерский совет (WBC) официальный протест против решения рефери во время поединка против 12-кратного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко.

Об этом заявили промоутеры немца с Diamondboy Promotion ( Кельн), сообщает Укринформ.

«Компания Diamondboy Promotion подала от имени боксера Мануэля Чарра официальный протест в WBC против решения рефери в поединке против украинца Виталия Кличко», - указывается в пресс-релизе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виталий Кличко разбил претендента: все подробности (ФОТО, ВИДЕО)

По мнению менеджеров немца, решение рефери об остановке боя в четвертом раунде было принято «против правил».

«За день до матча было согласовано, что, в случае травмирования одного из боксеров, рефери должен отвести его к врачу в ближайший угол, - цитирует пресс-служба исполнительного директора Diamondboy Promotion Пита Гляйма. - На видеозаписи четко видно, что на момент остановки боя Мануэль находился намного ближе к своему углу».

Кроме того, по его словам, рассечение брови Чарра не составляло риска для его здоровья, а кровотечение после обычного завершения раунда мог остановить врач.

Ранее «Главред» сообщал, что 9 сентября чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко защитил свой титул в поединке против Мануэля Чарра. Немец уступил украинцу техническим нокаутом. В четвертом раунде Чарр получил сильное рассечение над правым глазом. Рефери отправил боксера в угол Кличко на осмотр к врачу, который, оценив повреждение, порекомендовал остановить бой.

фото: стоп-кадры трансляции телеканала «Интер»

Новости по теме:

Хэй о победе Кличко: ему должно быть стыдно

Кличко решил уже уступить дорогу молодым: природу не обманешь

Чарр считает, что победил не Кличко, а врач, и требует реванша

Кличко поделился впечатлениями от боя с Чарром