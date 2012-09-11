Тренер Англии сравнил сборную Украины с Молдовой

{1-} Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон поделился своими впечатлениями о команде Олега Блохина, сравнив ее со сборной Молдовы.

« От Молдовы никто не ждал борьбы за первое место в группе, чего не скажешь про нас и Украину. У них сильный чемпионат, множество качественных игроков, которые выступают за топ-клубы - "Динамо", "Шахтер" и "Днепр". А еще у них практически тот же состав, что хорошо действовал против нас на Евро-2012», - цитирует Ходжсона Mirror Online.

«Украинцы атлетичны и сильны физически, так что мы полностью представляем себе, какие проблемы сулит нам эта игра. Матч с Молдовой был шагом в неизвестность. С Украиной дело обстоит уже не так, хотя качество этих двух команд сравнимо», - заявил Ходжсон.

Ранее «Главред» сообщал, что сборная Украины серьезно настроена на борьбу в первом отборочном матче за право выхода в финальную стадию Чемпионата мира по футболу 2014 года со сборной Англии. Блохин заявил: «Мы приехали не поднимать руки вверх, а бороться. А каким будет результат - это вопрос второй. Но если будем бояться англичан, как Молдавия в минувшую пятницу, то, наверное, проиграем со счетом 0:8.».

фото: thefa.com

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