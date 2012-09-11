На Днепропетровщине милиционер на "Шкоде" насмерть сбил человека

{1-}В Днепропетровской области милиционер, находясь за рулем автомобиля "Шкода Фабиа" насмерть сбил мужчину, сообщили в пресс-службе МВД Днепропетровской области.

Вчера, 10 сентября, на 189 км автодороги Знаменка - Луганск - Изварино оперуполномоченный УБНОН ГУМВД в Днепропетровской области, управляя автомобилем "Шкода Фабия", совершил наезд на гражданина, который вышел из-за припаркованного на правой обочине автодороги автомобиля "Рено Магнум ", водителем которого он являлся, вследствие чего последний погиб.

По данному факту прокуратурой Днепропетровского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 УК Украины.

Мера пресечения в отношении работника правоохранительных органов не избрана.

В субботу, 4 августа, на скоростной автотрассе под Днепропетровском произошло ДТП, в результате которого погибло 3 граждан России.

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