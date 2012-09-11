В Якутии нашли живые клетки мамонта, будут клонировать

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Участники международной палеонтологической экспедиции "Яна-2012" обнаружили в Усть-Янском районе Якутии уникальные материалы для исследования мамонта – в том числе живые клетки этого доисторического животного.

Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель экспедиции, директор Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Семен Григорьев, сообщает пресс-служба СВФУ.

Ученым из России, Кореи, США, Канады, Швеции, Англии в уникальной местности на глубине около 100 метров удалось найти богатый материал для исследования: мягкие и жировые ткани, шерсть и костный мозг мамонта.

Результаты экспедиции будут вскоре опубликованы в авторитетных научных журналах, а подробный видеоматериал на эту тему можно будет увидеть в следующем году на канале National Geographic.

По мнению руководителя корейского фонда Sooam Biotech Хван У Сука, клетки могут быть использованы при клонировании мамонта. По словам ученых, первые попытки оживить мамонтов были предприняты еще в 1990-х годах, однако они оказались провальными. В прошлом году о намерении воскресить древних животных заявил профессор Киотского университета Акира Иритани. Клонировать мамонта собирался и Хван У Сук. В Сибирском отделении Российской академии наук, однако, опровергли информацию, что корейцу российская сторона предоставит часть останков мамонтенка Юки. Как оказалось, ученые собираются передать биологический материал древнего животного в японский университет Кинки, где проблемой клонирования доисторических животных занимаются уже 15 лет.

Напомним, в Усть-Янском районе Якутии ученые регулярно находят останки древних животных. Так, летом 2010 года там были обнаружены останки знаменитого на весь мир рыжего мамонтенка Юки. Рядом лежали туши других древних животных – бизона и лошади. Ученым удалось выяснить пол животных, их примерный возраст, а также возраст археологических находок: так, было установлено, что мамонтенок Юка – самка.

Справка: мамонты жили в четвертичном периоде на территории Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Основные виды по размерам не превосходили современных слонов, однако североамериканский подвид животного достигал высоты 5 метров и массы 12 тонн, а карликовые мамонты не превышали 2 метра в высоту и были массой до 900 кг.

Эти древние животные вымерли около 10 тысяч лет назад во время последнего Ледникового периода. По одной из версий, решающую роль в этом процессе сыграли охотники верхнего палеолита, практически истребившие популяцию. По другой версии, на исчезновение мамонтов повлияло изменение климата.

фото: s-vfu.ru, Вести

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