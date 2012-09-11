Названы самые удобные для жизни города Украины

{1-}Кабмин признал Киев и Одессу лучшими населенными пунктами по благоустройству и поддержке общественного порядка среди городов I категории (население более 500 тысяч человек) в 2011 году. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №653 от 10 сентября.



Каждый из этих городов будет награжден переходным кубком и дипломом Кабмина І степени, сообщают Украинские новости.



В свою очередь Донецк будет награжден дипломом ІІ степени, а Днепропетровск - дипломом ІІІ степени.



Среди городов II категории (население от 150 до 500 тысяч человек) кубок и диплом І степени получат Севастополь и Мариуполь (Донецкая область), диплом II степени - Ивано-Франковск и Николаев, диплом III степени - Винница и Днепродзержинск (Днепропетровская область).



Среди городов III категории (население от 50 до 150 тысяч человек) кубком и дипломом І степени будет награжден Ильичевск (Одесская область) и Ковель (Волынская область), дипломом II степени - Лозовая (Харьковская область) и Умань (Черкасская область), дипломом III степени - Червоноград (Львовская область) и Комсомольск (Полтавская область).



Победителями конкурса считаются населенные пункты, которые добились наилучших результатов по годовым итогам выполнения программ социально-экономического развития населенного пункта.



Напомним, самым комфортным украинским городом были названы Черновцы. В этом городе, при сравнительно небольшом– 250 тысяч человек – населении, достаточно школ, парков, супермаркетов и мест в больницах, а также есть международный аэропорт и вокзал.

"Уникальная архитектура, благожелательная атмосфера, чистота и безопасность улиц позволили Черновцам стать самым комфортным городом Украины", – говорится в сообщении.

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