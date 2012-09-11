На перепись населения понадобится более 100 миллионов

{1-}Государственная служба статистики заключила соглашение на изготовление необходимых материалов для Всеукраинской переписи населения стоимостью 110, 28 миллионов гривен.

Об этом сообщается в "Вестнике государственных закупок", пишут "Наши деньги".

Переписные листы в количестве 60, 91 штук заказано по 1,26 грн. / Ед. Форму 1 "Список проживающих в помещении членов домохозяйства и их жилищные условия" изготовят в количестве 25, 06 шт. по 60 коп / шт.

Для временного переписного персонала заказали 237 000 бланков удостоверений в комплекте с пластиковым держателем и лентой по 6,30 грн.

Эти и другие бланки нужно изготовить до конца года.

Как известно, правительство планировало Всеукраинской переписи населения на 2011 год. Впоследствии он был перенесен на декабрь 2012 года, а в начале этого года вице-премьер Сергей Тигипко сообщил о переносе переписи на 2013 год.

Напомним, по данным Государственной службы статистики численность населения Украины на 1 января 2012 года составила 45,63 млн. человек.

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