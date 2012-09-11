Бабье лето в Украину придет 20 сентября

{1-}Гидрометцентр советует укрианцам ожидать настоящее бабье лето уже с 20 сентября.

Об этом заявил руководитель Гидрометцентра Николай Кульбида.

Несмотря на то, что текущая неделя в Украине началась с заморозков, специалисты прогнозируют вскоре возвращении тепла.

А в ближайшие сутки погоду в Украине будет определять антициклон, сохранится сухая, ночью прохладная, а днем теплая погода.

В среду, 12 сентября, без осадков. Ветер южный, в юго-восточной части северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +6-12, на побережье морей до +17, в восточных областях местами +3-6; днем +21-26, на Закарпатье до +28; в горных районах страны ночью +4-9, днем +13-18.

В Киеве - без осадков. Температура ночью +9-11, днем +22-24.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 сентября самая высокая температура была +31,9 в 1909г., самая низкая +4,3 в 1893г.

В четверг, 13 сентября, без осадков, лишь на крайнем западе местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7-12, на побережье морей до +17, в восточных областях местами +4-6; днём +21-26, на юге до +29.

В Киеве без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +10-12, днем +23-25.

11 сентября в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была +19-22, в Днепре возле Киева +17.

фото: korrespondent.net

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