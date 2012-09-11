Меньше трети гостей Евро-2012 хотели бы вернуться в Украину

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Больше всего гостям финальной части Евро-2012 в Украине понравились Киев и Львов. Меньше всего – Харьков. Всего же в Украину хотели бы вернуться менее трети фанов-интуристов.

Об этом, по словам директора проекта GIZ "Консультирование и создание мощностей для Евро-2012" Матиаса Брандта, свидетельствуют результаты репрезентативного опроса об организации Чемпионата принимающими городами, сообщают Комментарии.

Наиболее популярными городами, куда туристы хотели бы вернуться еще раз, назвали Львов (68%) и Киев (54%). В Донецк хотели бы приехать 41% опрошенных, а в Харьков – всего 17.

В то же время, если оценивать ситуацию в целом, то, по результатам опроса, Украина провела отличную работу по организации Еврочемпионата.

43%, то есть чуть меньше половины фанатов, посетивших матчи в Украине, оценил общую организацию самой высокой оценкой – "очень хорошо". Еще 32% также дали позитивную оценку – "хорошо". Более того, Украина приятно поразила посетителей: 9 их 10 иностранцев думали, что все будет организовано хуже.

Однако, несмотря на позитивные оценки, еще раз навестить Украину планирует менее трети недавних гостей, в то время как 68% заявили, что приезжать в Украину больше не собираются.

Как ранее писал Главред, по официальным данным, общий объем затрат на проведение чемпионата по футболу в Украине составил около 5,5 млрд долларов. «Спортивная составляющая – это 800 млн. долларов. В том числе строительство стадиона в Киеве – 550 млн. долларов, львовского стадиона – 200 млн. долларов, еще 50 млн. долларов было выделено на харьковский стадион», - заявил вице-премьер-министр инфраструктуры Борис Колесников. Кроме того, около 4,5 млрд. долларов были направлены на строительство аэропортов, дорог, обновление коммунального транспорта в городах-хозяевах Евро-2012 и пр.

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