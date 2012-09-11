Молодым специалистам обещают бесплатные квартиры за работу на селе

{1-} Молодые специалисты, которые согласились работать в селе или поселке получают жилье. Это предусмотрено новым законом о занятости.
Новый закон о занятости: что изменится в трудоустройстве
Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Сухомлин, передает УНН.
По его словам, в случае если такой специалист заключит контракт сроком не менее чем на три года он получит служебное жилье.
Кроме того, по его словам, такой специалист получит одноразовую помощь в размере десятикратной минимальной зарплаты.
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"В случае если специалист проработает 10 лет в населенном пункте, то он получит жилье в собственность",- подчеркнул он.
Сухомлин также надеется, что в бюджете будет достаточно средств для реализации документа.
фото: agro.permkrai.ru
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