Задержан подозреваемый в убийстве одесского авторитета

В понедельник, 10 сентября, вечером в Одессе был задержан бывший сотрудник уголовного розыска по прозвищу «Миша Толстый», которого подозревают в совершении убийства, когда был застрелен местный авторитет Владимир К. по прозвищу «Книжник».

Резонансное убийство произошло у автомойки «Алькор» на Днепропетровской дороге Одессы, сообщает пресс-служба облУВД.

По данным ведомства, задержанный — 54-летний летний гражданин, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.

По данным СМИ, предполагаемый убийца — бывший сотрудник Суворовского РОВД Михаил Ш., известный как «Миша Толстый». Он уволился из органов еще в 1992-м году, а сейчас владеет несколькими подпольными залами игровых автоматов.

Начальник управления уголовного розыска облУМВД Андрей Пинигин уточнил, что Михаил сдался добровольно.

Ранее «Главред» сообщал, что «Миша Толстый» стрелял из револьвера системы наган – любимого оружия киллеров.

фото: segodnya.ua

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