В Украину возвратились 68 моряков с арестованного судна

{1-} На Родину возвратились 68 украинских моряков с арестованного в Израиле круизного лайнера Venus.

Об этом со ссылкой на спикера МИД Александра Дикусарова, сообщает УНН.

Дикусаров напомнил, что судно Venus, на борту которого было 340 пассажиров, из них 70 граждан Украины, арестованных в израильском порту Ашдод по иску членов экипажа из-за двухмесячной задолженности по заработной плате.

«По информации украинского посольства в Израиле, согласно решению адмиралтейского суда города Ашдод от 30 августа по делу круизного судна Venus перед гражданами Украины - членами экипажа была полностью погашена задолженность по заработной плате за июль и август 2012 года», - представитель МИДа.

Кроме того, он отметил, что украинские морякам приобрели авиабилеты для возвращения домой.

«7 сентября различными рейсами в течение суток 68 украинских моряков вернулось в Украину... Для поддержания жизнедеятельности судна на его борту осталось минимальное количество экипажа, в том числе двое граждан Украины», - добавил Дикусаров.

Ранее «Главред» сообщал, что 15 августа судно было арестовано по иску экипажа о выплате зарплаты.

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фото: merchant-navy.net

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