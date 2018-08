Планетоход Curiosity может заразить Марс земными микробами

По мнению ученых, самым страшным открытием на Марсе будет обнаружение воды. Если буры Curiosity, зараженные земными микробами, коснутся марсианской воды, то эти микробы могут выжить.

Об этом пишет Луи Сахаган в статье «Если марсоход обнаружит воду, это будет H 2 …Ох и Ах» (If the Mars rover finds water, it could be H 2 ... uh oh!), опубликованной в Los Angeles Times.

По мнению автора возможное заражение Curiosity произошло около шести месяцев назад, до запуска марсохода 26 ноября. Буры подверглись стерилизации внутри коробки, которую планировалось открыть только после приземления на Марс. Однако затем инженеры решили установить еще один запасной бур и вскрыли емкость. «Они не должны были этого делать, не предупредив меня», — заявила Кэтрин Конли, офицер NASA по планетарной защите.

Заражение другой планеты представляет как этическую, так и практическую проблему для ученых.

«Мы продолжаем узнавать все больше и больше о Марсе и о потрясающей долговечности жизни. Разве не будет трагедией, если какая-то будущая экспедиция откроет жизнь на Марсе, чтобы потом узнать, что на самом деле она открыла земную жизнь?» — говорит Брюс Беттс из Планетарного общества Пасадены.

Решением проблемы, если вода на Марсе будет найдена, будет проведение Curiosity тестов дистанционно при помощи лазера и спектрометров, подчеркивает автор.

Как ранее писал Главред, зонд MRO обнаружил на Марсе залежи глины со значительным содержанием молекул воды.

Астрогеологи уже заявили, что они могли возникнуть в результате излияния потоков лавы на поверхность красной планеты, а не на дне морей и рек.

Как считают ученые, на поверхности Марса, , в глубокой древности (3,8-3,5 миллиарда лет назад), существовали океаны и реки из жидкой воды. Масса и размеры красной планеты слишком малы для удержания большой и плотной атмосферы, в результате чего вода постепенно исчезла. Зонд MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) обнаружил во второй половине 2000-х годов множество отложений глины, внутри которой спрятаны молекулы воды. Это открытие посчитали свидетельством в пользу существования воды на древнем Марсе.

