У берегов Индии горит контейнеровоз с украинцами на борту

В воскресенье, 9 сентября, у берегов Индии вспыхнул немецкий контейнеровоз Amsterdam Bridge, на борту которого в составе экипажа находятся 4 украинца.

Судно следовало из бухты Мумбай (порт Джавахарлал Неру) в порт Коломбо (Шри Ланка), когда на нем загорелся токсичный груз в одном или нескольких контейнерах, перекинувшийся затем на соседние контейнеры, в трюме или на верхней палубе перед надстройкой, сообщает «Морской бюллетень».

Пост береговой охраны в Мумбае получил сигнал бедствия и отправил к горящему судну два корабля береговой охраны, а которые приступили к тушению пожара на Amsterdam Bridge, позже к ним присоединилось третье одно судно.

На утро 11 сентября утро контейнеровоз продолжал гореть. Власти заявили, что огонь под контролем, однако ситуация остается критической из-за наличия на борту 119 контейнеров с опасными грузами, главным образом горючими жидкими химическими веществами и смолой.

Экипаж 21 человек жив и здоров, хотя и не понятно, где он находится. В составе экипажа 13 филиппинцев, 3 бирманца, 1 поляк и 4 украинцев.

Власти опасаются возможного загрязнения окружающей среды химическими и токсичными веществами.

Ранее «Главред» сообщал, что у берегов Индии двое одесских моряков, 66-летний капитан буксира Seabulk Plover Вадим Щапинский и его 47-летний старпом Сергей Губатый, находились на грани жизни и смерти. Вместе с ними терпели бедствие еще 12 членов команды из Ганы. В июне 2011-го они вели Wisdom на утилизацию, но во время бури буксировочный трос оборвался, а отставшую ржавую посудину целой и невредимой выкинула на берег вода.

фото, видео: indiatoday.intoday.in , odin.tc , youtube.com

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