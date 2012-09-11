Табачник в Москве пожаловался, что в Украине не хватает русских школ

{1-} Глава Минобразования Дмитрий Табачник в Москве рассказал, что накануне нынешнего учебного года конкурс среди первоклассников в школах и гимназиях с русским языком обучения составлял 5-7 человек на место.

Об этом он заявил в эфире радио «Голос России».

«Самая трудная ситуация сложилась в Киеве, что в русских школах и гимназиях на одно место в первом классе претендовало пять-семь человек. Это, конечно, проблема, и мы со столичной мэрией обязаны сделать шаги навстречу людям, потому что даже по официальной переписи, независимо от языка общения, 22 процента киевлян себя позиционировали русскими, как граждане Украины, русские по национальности», - отметил он.

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Табачник рассказал, что в Украине действуют 1 тыс. 600 средних школ, в которых преподавание осуществляется на русском языке. Еще порядка 2 тысяч школ имеют классы как с русским, так и с украинским языком обучения. При этом министр заметил, что открытие школ и классов, в которых преподавание будет осуществляться на том или ином языке, является прерогативой местных властей.

Ранее «Главред» сообщал, что Табачник заявил: закон о языках будет способствовать притоку иностранных студентов в вузы Украины и развитию автономии вузов.

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