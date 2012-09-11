В Николаеве наркоман выращивал коноплю, чтобы «веселее» было

{1-} В Николаевской области сотрудники милиции во время проведения санкционированного обыска на территории домовладения 35-летнего хозяина в специально оборудованном и огражденном углу возле дома обнаружили и изъяли 20 кустов конопли, за которыми мужчина тщательно ухаживал.

Как пояснил 35-летний «наркоагроном», последние 10 лет он принимает каннабис, чтобы «веселее» проводить время, сообщают podrobnosti.mk.ua.

Жизнь тяжелая, жена бросила, радости не так уж много, поэтому, именно таким образом, мужчина решил развлекать себя - сообщает ССО УМВД области.

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Чтобы не тратиться на приобретение такого желаемого зелья, 35-летний мужчина решил сам выращивать коноплю. Для этого, подальше от людских глаз, «горе-агроном» загородил территорию приусадебного земельного участка, на котором высеял коноплю за высоким забором из шифера и тщательно ухаживал за растениями, создавая все необходимые условия для лучшего роста.

Сейчас следственным отделением Николаевского РО УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.

фото: podrobnosti.mk.ua

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