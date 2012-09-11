В сборной Англии похвалили украинских вингеров

{1-} Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий в тренерском штабе сборной Англии, поделился своими ожиданиями от сегодняшнего матча ЧМ-2014 против сборной Украины.

« У них есть хорошие игроки в команде, в том числе два замечательных вингера. Они прекрасно выглядели летом, и сегодня вечером также будут представлять угрозу», - цитирует Невилла сайт «Про Динамо Киев» со ссылкой на официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

«Мы много знаем о сборной Украины, ведь мы играли против них несколько раз в последние годы, но и они также изучили нас. В первых четырех матчах мы планируем взять 12 очков, но в то же время мы остаемся реалистами и понимаем, что другие команды имеют подобные планы», — считает экс-капитан «Манчестер Юнайтед».

Ранее «Главред» сообщал, что главный тренер англичан Рой Ходжсон отметил особенности команды Олега Блохина: «Украинцы атлетичны и сильны физически, так что мы полностью представляем себе, какие проблемы сулит нам эта игра».

Также напомним, что во время матче сборной Украины против сборной Англии в Донецке именно вингер украинцев Олег Гусев в середине поля «обрезал» мяч, который подхватили англичане и остро атаковали наши ворота. Однако Паркер был неточен.

фото: lviv-manutd.narod.ru

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