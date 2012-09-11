На горящем судне с украинцами могут взорваться химикаты: видео с места события

На вспыхнувшем у берегов Индии немецком контейнеровозе Amsterdam Bridge, на борту которого находятся четыре украинских моряка, начал взрываться груз - жидкие химвещества и смола. При просмотре видео хорошо слышен рев огня и что-то, похожее на серии взрывов, вроде рвущейся пиротехники.

Огонь начался внезапно, очень быстро надстройка оказалась в клубах дыма, некоторое время Amsterdam Bridge шел вслепую и счастье еще, что ни с кем не столкнулся. Все слышали, как капитан отчаянно звал на помощь, обращаясь к службе контроля движения судов, но помощь подошла лишь через полтора часа, сообщает «Морской бюллетень».

Ранее «Главред» сообщал, что огонь на судне вспыхнул 9 сентября и береговая охрана уже вторые сутки пытается его потушить.

Власти заявили, что огонь под контролем, однако ситуация остается критической из-за наличия на борту 119 контейнеров с опасными грузами, главным образом горючими жидкими химическими веществами и смолой.

Также напомним, что экипаж 21 состоит из 21 человека – это 13 филиппинцев, 3 бирманца, 1 поляк и 4 украинцев.

Власти опасаются возможного загрязнения окружающей среды химическими и токсичными веществами.

фото, видео: odin.tc, youtube.com

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