В Непале автобус упал в реку, погибли 27 человек

{1-} Во вторник, 11 сентября, на западе Непала произошло ДТП - автобус съехал с горной дороги и упал в реку. В результате аварии погибли не менее 27 человек, еще 11 пассажиров получили ранения, сообщают местные СМИ.

По данным непальских правоохранительных органов, авария произошла на рассвете примерно в 400 км к северо-западу от столицы Непала Катманду, сообщает ИТАР-ТАСС.

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Причины аварии выясняются.

Ранее «Главред» сообщал, что 15 июля, на западе Непала произошло ДТП, жертвами которого стали минимум 35 человек. Автобус, перевозивший около 75 паломников из Индии в город Тривени, съехал с трассы и упал в водоем.

фото: thenewstribe.com

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