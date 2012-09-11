На границе с Украиной у российских пограничников отобрали оружие

{1-}10 сентября, неизвестные, ехавшие из Украины на авто, незаконно пересекли госграницу РФ и отобрали оружие у пограничников.

В российские правоохранительные органы поступило сообщение о нападении на пограничный наряд пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в пограничной зоне села Рождественка Грайворонского района, сообщает Ipnews.in.ua.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, п.п. «а, г» ч. 3 ст. 226 УК РФ, ч. 2 ст. 322 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, хищение оружия и боеприпасов, незаконное пересечение границы).

Как сообщили в СК РФ, по версии следствия, пограничным нарядом была выявлена группа лиц, которая следуя из Украины, на автомобилях незаконно пересекала государственную границу Российской Федерации с товарно-материальными ценностями. При попытке задержания нарушителей последние оказали активное сопротивление и похитили боевое оружие.

Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям лицо, причастное к его совершению, установлено и задержано. Им оказался житель Грайворонского района. Похищенное оружие найдено.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: mediaport.ua

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