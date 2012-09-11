На горящем у берегов Индии судне украинцы не пострадали

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Граждане Украины, которые входят в состав экипажа контейнеровоза Amsterdam Bridge, не пострадали в результате пожара на судне, которое вспыхнуло у берегов Индии 9 сентября.

Об этом со ссылкой на МИД сообщает «Интерфакс-Украина».

«По информации генконсульства Украины в Гамбурге в результате пожара на судне Amsterdam Bridge, который произошел 9 сентября в 16.35 по местному времени возле побережья Индии, граждане Украины, которые входят в состав экипажа, не пострадали», - рассказал пресс-секретарь МИДа Александр Дикусаров.

По его данным, генконсульство установило и поддерживает контакт с компанией-судовладельцем.

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На борту судна - 20 членов экипажа, в том числе граждане Украины, Польши, Филиппин и, возможно, Индии. Причины возникновения пожара уточняются. Возможно, пожар возник в одном из контейнеров.

«Члены экипажа продолжают оставаться на судне, но в безопасной зоне. Родственники членов экипажа проинформированы об инциденте, сейчас судно находится на якорной стоянке возле порта Нава-Шева возле Мумбаи», - сообщил Дикусаров.

Судно перевозило приблизительно 1,5 тыс. контейнеров из Индии на Шри-Ланку в порт Коломбо. «В Мумбаи должен вылететь представитель компании судовладельца для решения всех текущих вопросов. Генеральное консульство Украины в Гамбурге и Министерство иностранных дел Украины контролируют эту ситуацию», - подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Ранее «Главред» сообщал, что на Amsterdam Bridge слышны звуки, похожие на взрывын. Это мог начать взрываться груз - жидкие химвещества и смола. При просмотре ВИДЕО хорошо слышен рев огня и что-то, похожее на серии взрывов, вроде рвущейся пиротехники.

фото: odin.tc

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