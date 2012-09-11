Пойман один из контрабандистов, избивших российских пограничников

{1-} В Белгородской области России возбуждено уголовное дело по факту нападения на погранотряд пограничного управления ФСБ накануне вечером вблизи российско-украинской границы. Один из нападавших уже задержан.

Дело возбуждено по статье «применение насилия в отношении представителя власти, хищение оружия и боеприпасов, незаконное пересечение границы», сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным следствия, нападение на пограничников произошло после того, как они попытались задержать группу лиц, незаконно пересекавших границу на автомобилях. Нарушители оказали сопротивление, похитили оружие и скрылись с места происшествия.

В настоящее время один из нарушителей задержан. Им оказался житель Грайворонского района. Также найдено похищенное оружие. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Главред» сообщал, что 14 неизвестных напали на сотрудников ПУ ФСБ по Белгородской и Воронежским областям накануне около села Рождественки Грайворонского района Белгородской области на государственной границе России и Украины.

Нападавшие нанесли двоим пограничникам побои и похитили у них два пистолета Макарова с патронами, сигнальный пистолет и один патрон к нему, после чего скрылись на двух автомобиля УАЗ и машине «Жигули».

Сотрудники УМВД России по области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали неработающего мужчину. Оружие и боеприпасы обнаружены в селе Дунайка на улице Школьной в мусорном баке.

фото: job-sbu.org

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