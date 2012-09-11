Визитом в Украину на Евро-2012 довольны 75% фанатов - опрос

11 сентября 2012, 17:10

Свое пребывание в Украине во время Евро-2012 назвали очень хорошим 41% фанатов, 32% оценили его хорошо, 12% - посредственно, 10% - сочли его плохим и 5% - очень плохим.

Таковы результаты опроса, проведенного во время Евро-2012 в четырех городах-хозяевах турнира Немецкой организацией международного сотрудничества (GIZ), передает «Интерфакс-Украина».

При этом ожидания подавляющего большинства гостей чемпионата были превышены: в Киеве организация турнира приятно удивила 93%, а в Донецке – 91% фанатов.

 

У гостей Евро-2012 остались положительные впечатления от системы ориентирования в городах. Наивысшую оценку здесь получили Донецк и Львов (85 и 84%), хотя оценка в Киеве и Харькове также оказалась очень хорошей.

Кроме того, Донецк получил наивысшую оценку информационной ценности волонтеров, в то время как во Львове и Киеве волонтеры играли для приезжих незначительную роль.

Система условных обозначений была во всех городах очень хорошая, наивысшую оценку получил Донецк – 93%.

Наиболее популярным способом передвижения у иностранных болельщиков было передвижение пешком. Также фанаты немало пользовались такси, немного реже -  общественным транспортом.

Посетители принимающих городов не имели серьезных проблем с перемещением на общественном транспорте, и оценка его качества имеет довольно позитивную тенденцию.

Киев получил 67% положительных отзывов, в то время как Донецк уступает всем другим городам по транспортной инфраструктуре – 30%.

Работа службы такси получила высокую оценку во всех принимающих городах – более 70%, за исключением Киева, у которого 59% положительных отзывов. Лучшая ситуация с такси в плане доступности услуг, любезности водителей и цены, по оценке иностранцев – в Донецке.

Уровень обслуживания в каждом аэропорту получил очень высокую оценку: Харьков – 81%, Львов – 79%, Киев – 76%, Донецк – 75%.

Более низкую оценку получила железная дорога. При этом более половины опрошенных гостей Евро-2012 охарактеризовали ее позитивно (65% в Донецке и 62% в Киеве, 55% в Харькове и 54% во Львове). Число негативных больше во Львове и Киеве (18% и 13% соответственно).

Восприятие безопасности посетителями во время Евро-2012 было положительным, практически никто не столкнулся с проявлением преступности. Только на территории фан-зоны оценка безопасности заметно ниже средней.

При этом болельщики вполне безопасно чувствовали себя на стадионах. Наиболее безопасными для иностранцев городами оказались Львов и Киев (правда, столичная фан-зона была оценена как самая небезопасная).

Среди стадионов Евро-2012 наиболее высокую оценку заслужила «Донбасс Арена» (94% положительно), далее идет НСК «Олимпийский» (86%) и «Арена Львов» (80%), меньше всего позитивных отзывов получил «Металлист» (71%).

Наиболее гостеприимными оказались стадионы и фан-зоны, гостиницы, заведения питания и магазины Львова и Донецка. Львов лидирует также по дружелюбности в транспорте и при посещении городских достопримечательностей.

Соотношение цена-качество в фан-зонах было оценено очень высоко, дружелюбность – немного выше среднего, при этом гости Евро-2012 указали на недостаток мест для сидения.

В Киеве гостеприимность жителей положительно оценило 81% иностранцев, в Донецке – 73%, во Львове – 72%, в Харькове – 55%. Очень высокую оценку получили волонтеры во всех четырех городах.

Праздничную атмосферу Евро-2012 зарубежные гости больше всего почувствовали во Львове – 66%, меньше всего в Киеве – 44%.

В целом 94,25% респондентов назвали Евро-2012 причиной приезда в Украину. Почти все опрошенные имели билеты на матчи. Только во Львове показатель был ниже среднего, что объясняется приездом большого количества фанов из Польши, которые решили покупать билеты на месте.

Согласно исследованию, среднестатистический возраст фаната Евро-2012 – от 30 до 39 лет (32%). Аудитория в возрасте до 40 лет в целом составляет 69,75%.

Болельщик потратил, как правило, от 200 до 400 евро (41%) во время своего пребывания в Украине, 20% оставили 400-700 евро, 17% потратились на 100-200 евро, и провел в среднем 3,5 ночи в стране (это число сильно отличается в конкретных городах).

При этом учитываются общие затраты при пребывании в городе, не включая приезда и отъезда. Получается, что в среднем гость тратил в принимающем городе 305 евро, а среднесуточные затраты составляли 86 евро.

В целом в четырех принимающих городах было использовано 6500 анкет. Возвращено 2342 заполненных анкет, что составляет 36% и, следовательно, должны рассматриваться как надежные.

Среди опрошенных были представлены болельщики из Англии (21%), Германии (17%), Голландии (16%), Украины (15%), Дании и Швеции (по 8%), Франции (4%), России и Португалии (3%) и другие (5%).

Фото: УНИАН

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