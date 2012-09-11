Экс-милиционер рассказал, почему расстрелял одесского авторитета

Бывший сотрудник уголовного розыска по прозвищу «Миша Толстый», задержанный вчера по подозрению убийства одесского авторитета Владимира К. по прозвищу «Книжник», рассказал, что конфликт произошел не из-за дамы, а из-за денег, сообщает «Сегодня».

Издание сообщает, что 53-летний бывший милиционер Михаил Ш., которого подозревают в убийстве 51-летнего Владимира Косовского, сдался одесской милиции добровольно.

«Милиция провела большую работу — опрошены десятки знакомых и близких подозреваемого. Поэтому он понял, что «обложен» и деваться ему некуда, — рассказал начальник облУВД Сергей Резников. — Сейчас он дает признательные показания».

Интересно, что в своих показаниях «стрелок» Михаил Ш. опроверг предыдущие версии о мотивах своего преступления. Мол, конфликт произошел не из-за дамы, а из-за денег.

«Убийство случилось на почве серьезного злоупотребления алкогольными напитками. Михаил Ш. накануне долго употреблял спиртное в компании с Владимиром К. Они начали ругаться, речь зашла о деньгах, которые подозреваемый был должен погибшему. После этого Михаил Ш. счел себя обиженным, съездил домой за револьвером, вернулся в кафе и выстрелил в погибшего», — добавил Сергей Резников.

Ранее «Главред» сообщал, что «Миша Толстый» стрелял из револьвера системы наган – любимого оружия киллеров.

фото: segodnya.ua

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