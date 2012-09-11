На Евро-2012 «Динамо» заработало больше «Шахтера»

УЕФА выплатил футбольному клубу «Динамо» (Киев) 1,369 миллиона евро за вклад в проведение Евро-2012. «Шахтер» получил 1,205 миллиона евро.

Об сообщает официальный сайт УЕФА.

Кроме «Динамо» и «Шахтера» деньги от УЕФА получили еще 16 украинских клубов.

Наибольшие выплаты перечислены днепропетровскому «Днепру» (687,606 тысяч евро), харьковскому «Металлисту» (292,912 тысяч евро), полтавской «Ворскле» (179,999 тысяч евро) и львовским «Карпатам» (153,04 тысячи евро).

Деньги выделены клубам согласно Меморандуму о взаимопонимании между Ассоциацией европейских клубов (АЕК) и УЕФА, подписанному в марте 2012 года.

Всего подобные выплаты УЕФА получили в общей сложности 575 клубов из 52 национальных ассоциаций.

Их количество существенно увеличилось по сравнению с Евро-2008, когда финансовую прибыль извлекли 180 команд.

Это стало возможно благодаря решению зарезервировать 40 миллионов евро для тех клубов, чьи футболисты участвовали в отборочных матчах Евро-2012.

Эти клубы получат финансовые средства в равной доле за каждого футболиста, игравшего в каждом конкретном отборочном матче.

Остальные 60 млн евро будут направлены клубам, которые делегировали игроков на финальный турнир.

Сумма рассчитывалась исходя из того, сколько дней каждый игрок пробыл на чемпионате, и какую позицию занимает клуб в мировой футбольной иерархии.

В итоге наибольшие суммы получили: германская «Бавария» (Мюнхен) - 3,095 млн евро, испанские «Реал» (Мадрид) – 2,997 млн евро и «Барселона» - 2,210 млн евро, английский «Манчестер Сити» - 2,069 млн евро, итальянский «Ювентус» (Турин) – 2,023 млн евро и английский «Ливерпуль» - 1,972 млн евро.

Отметим, что по итогам Евро-2016 суммы выплат клубам планируется увеличить до 150 миллионов евро.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, своим пребыванием на территории Украины во время Евро-2012 остались довольны около 75% европейских фанатов.

Фото: УНИАН

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