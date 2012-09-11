В Николаеве 88-летний «ворошиловский стрелок» подстрелил грабителя из нагана

{1-} В ночь на вторник, 11 сентября, в Николаевской области произошло ЧП – в Казанковскую ЦРБ привезли 41-летнего местного жителя с двумя пулями в груди.

Врачи решили отправить пострадавшего в областной центр. Перед отправкой мужчина пришел в сознание и назвал сотрудникам милиции фамилию человека, которой нанес ему ранения, сообщают «Новости–N».

Милиционеры выяснили, что ночью потерпевший проник в домовладение 88-летнего местного жителя - ветерана Великой Отечественной войны. Как рассказал пожилой мужчина, он в молодые годы был офицером, поэтому, когда услышал, что кто-то проник в его жилище, не испугался и побил нападающего палкой и железным прутом. На вопрос правоохранителей, откуда у злоумышленника могли взяться огнестрельные ранения, пожилой мужчина ответил лишь пожиманиям плеч.

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Проверяя информацию, милиционеры поняли, что 88-летний мужчина не до конца рассказывает правду. Вернувшись к ветерану, правоохранители на все поставленные вопросы не услышали ни одного ответа. Бывший офицер просто вынес из тайника револьвер системы Наган 1918 года выпуска. Обороняясь от злоумышленника, пожилой мужчина решил воспользоваться оружием.

Сейчас сотрудниками милиции проводятся первоочередные следственные действия, направлено на исследование изъятое огнестрельное оружие и изучаются все обстоятельства получения телесных повреждений, незаконного проникновения в домовладение и нападения на хозяина дома.

Ранее «Главред» сообщал, что в Донецке сотрудники милиции задержали двух местных жителей, в возрасте 26 и 23 лет, которые пытались ограбить журналиста одной из местных газет, а он расстрелял их из резинострела.

фото: novosti-n.mk.ua

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