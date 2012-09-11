Под Москвой заживо сгорели 14 вьетнамцев-нелегалов

Под Москвой, в городе Егорьевск, во время пожара погибли 14 человек. Предположительно, все погибшие – граждане Вьетнама.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Московской области.

Как выяснилось, возгорание произошло в нелегальном пошивочном цеху.

Во время тушения пожара спасти удалось одного гастарбайтера – он был госпитализировали с многочисленными ожогами и отравлением дымом.

Еще троих живых гастарбайтеров нашли во время разбора завалов.

Пожар начался 11 сентября, около 16 часов. Возгорание возникло на втором этаже, его площадь составила 20 квадратных метров.

Возгорание было локализовано спустя полтора часа. В тушении участвовали 10 пожарных автоцистерн.

На место прибыла следственная бригада, которая приступит к работе сразу после окончательной ликвидации пожара.

Фото: стоп-кадры НТВ

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