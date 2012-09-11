Пожар на взрывоопасном судне с украинскими моряками удалось потушить

{1-} Пожар на судне Amsterdam Bridge с грузом взрывоопасных химикатов, в экипаж которого входили четыре украинца, удалось потушить, передает ТСН.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, украинцы в результате пожара на судне не пострадали.
Также удалось избежать значительного ущерба окружающей среде.
Как сообщалось ранее, контейнеровоз загорелся 9 сентября в Аравийском море, вблизи индийского города Мумбай. Пожар не удавалось потушить более двух суток.
Ситуация осложнялась еще и тем, что судно перевозило десятки тонн химических веществ и воспламеняющейся смеси.
Экипаж судна состоял из 20-ти моряков разных национальностей, среди них – четыре украинца.
По информации МИД Украины, в настоящее время экипаж судна в безопасной зоне.
Представитель немецкой компании-судновладельца подтвердил, что угроза миновала.
Ранее «Главред» сообщал, что на Amsterdam Bridge слышны звуки, похожие на взрывын. Это мог начать взрываться груз - жидкие химвещества и смола. При просмотре ВИДЕО хорошо слышен рев огня и что-то, похожее на серии взрывов, вроде рвущейся пиротехники
фото: odin.tc
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