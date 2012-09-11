Во Франции пятеро украинцев пострадали в ДТП

{1-} Пять граждан Украины были ранены в результате аварии автобуса во Франции.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«По сообщению посольства Украины во Франции, 11 сентября на автодороге близ города Бельфор перевернулся польский туристический автобус, в котором на момент аварии находилось 68 пассажиров, среди которых 61 гражданин Польши, 5 граждан Украины и два гражданина Франции», - сообщил пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров.

В украинском посольстве уточнили, что в ДТП двое украинцев получили тяжелые ранения, а остальные три – легкие травмы.

Все пострадавшие госпитализированы в больницы городов Кольмар и Мюлуз.

Как сообщили в МИД, для оказания помощи украинцам на место события отправлен консульский сотрудник посольства Украины во Франции.

«Дело находится на особом контроле посольства Украины во Франции и департамента консульской службы МИД Украины», - отметил пресс-секретарь.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, автобус с украинцами попал в аварию в Псковской области России. Из восьми украинцев, пострадавших там, в больнице остаются четверо.

фото: express-novosti.ru

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