Во Франции пятеро украинцев пострадали в ДТП

{1-} Пять граждан Украины были ранены в результате аварии автобуса во Франции.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
«По сообщению посольства Украины во Франции, 11 сентября на автодороге близ города Бельфор перевернулся польский туристический автобус, в котором на момент аварии находилось 68 пассажиров, среди которых 61 гражданин Польши, 5 граждан Украины и два гражданина Франции», - сообщил пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров.
В украинском посольстве уточнили, что в ДТП двое украинцев получили тяжелые ранения, а остальные три – легкие травмы.
Все пострадавшие госпитализированы в больницы городов Кольмар и Мюлуз.
Как сообщили в МИД, для оказания помощи украинцам на место события отправлен консульский сотрудник посольства Украины во Франции.
«Дело находится на особом контроле посольства Украины во Франции и департамента консульской службы МИД Украины», - отметил пресс-секретарь.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, автобус с украинцами попал в аварию в Псковской области России. Из восьми украинцев, пострадавших там, в больнице остаются четверо.
фото: express-novosti.ru
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