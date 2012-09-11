В Лондоне начался матч сборных Англии и Украины

{1-} В Лондоне на знаменитом стадионе Уэмбли начался матч отбора на Чемпионат мира 2014 года между сборными Англии и Украины.

Команды вышли на поле в таких составах:

Англия: Харт, Джонсон, Ягелка, Лескотт, Бэйнс, Джеррард, Лэмпард, Клеверли, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Дефо

Запасные: Радди, Батлэнд, Лаллана, Старридж, Уэлбек, Кэхилл, Ливермор, Уолкер, Каррик, Бертранд, Стерлинг

Украина: Пятов, Гусев, Ракицкий, Хачериди, Селин, Тимощук, Ротань, Гармаш, Коноплянка, Ярмоленко, Зозуля

Запасные: Дикань, Коваль, Бутко, Девич, Безус, Назаренко, Степаненко, Мандзюк, Шевчук

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в первом матче отбора в нашей группе англичане легко разобрались со сборной Молдовы – 5:0.

Фото: footballstory.ru

Новости по теме:

В сборной Англии похвалили украинских вингеров

Тренер Англии сравнил сборную Украины с Молдовой

Блохин: мы приехали бороться, а результат – вопрос второй

Перед игрой с Украиной сборная Англии изменила состав

Тренер англичан считает Украину фаворитом группы