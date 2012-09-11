Украина добыла ничью с Англией в Лондоне

Сборная Украины смогла добиться важного результата в гостях на Уэмбли - нашей команде не хватило пяти минут, чтобы увезти из Лондона сенсационную победу над Англией в матче отборочного цикла Чемпионата мира-2014.

Матч закончился со счетом 1:1.

На 9 минуте игры гол в ворота Украины забил Джермейн Дефо, однако мяч не был засчитан из-за нарушения правил.

На 38-й минуте Евгений Коноплянка забил красивый гол в ворота Джо Харта и вывел Украину вперед.

Во втором тайме, несмотря на опасные моменты, забить не удавалось ни одной из команд – до 87-й минуты, когда судья назначил пенальти в ворота украинцев: 11-метровый четко реализовал Лэмпард.

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Англия - Украина 1:1

Голы: Лэмпард, 87 (с пенальти) – Коноплянка, 39

Англия: Харт, Джонсон, Ягелка, Лескотт, Бэйнс (Бертранд, 73), Джеррард, Лэмпард, Клеверли (Уэлбек, 62), Милнер, Окслейд-Чемберлен (Старридж, 70), Дефо

Украина: Пятов, Гусев, Ракицкий, Хачериди, Селин (Шевчук, 75), Тимощук, Ротань (Назаренко, 90+2), Гармаш, Коноплянка, Ярмоленко, Зозуля (Девич, 89)

Предупреждения: Дефо, Джеррард, Лескотт, Милнер, Джонсон - Селин, Гармаш, Хачериди

Удаление: Джеррард, 88 (вторая желтая)

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Фото: ffu.org.ua

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