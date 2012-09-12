Отборочные матчи Чемпионата мира-2014: все результаты

Сегодня, 11 сентября, состоялись матчи отборочного цикла на Чемпионат мира-2014 в Рио-де-Жанейро.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, команда Олега Блохина преподнесла шикарный подарок болельщикам – на выезде украинцы добыли ничью в матче с Англией, более того, сине-желтым не хватило нескольких минут, чтобы одержать историческую победу.
Все матчи группы Н:
Польша – Молдова 2:0
Сан-Марино – Черногория 0:6
Другие результаты вечера:
Группа А:
Сербия – Уэльс 6:1
Бельгия – Хорватия 1:1
Шотландия – Македония 1:1
Группа В:
Италия – Мальта 2:0
Болгария – Армения 1:0
Группа С:
Австрия – Германия 1:2
Швеция – Казахстан 2:0
Группа D:
Венгрия – Нидерланды 1:4
Румыния – Андорра 4:0
Турция – Эстония 3:0
Группа Е:
Норвегия – Словения 2:1
Швейцария – Албания 2:0
Кипр – Исландия 1:0
Группа F:
Израиль – Россия 0:4
Северная Ирландия – Люксембург 1:1
Португалия – Азербайджан 3:0
Группа G:
Босния – Латвия 4:1
Словакия – Лихтенштейн 2:0
Греция – Литва 2:0
Группа I:
Франция – Беларусь 3:1
Грузия – Испания 0:1
Новости по теме:
Украина добыла ничью с Англией в Лондоне
Тренер Англии сравнил сборную Украины с Молдовой
В сборной Англии похвалили украинских вингеров