Отборочные матчи Чемпионата мира-2014: все результаты

Сегодня, 11 сентября, состоялись матчи отборочного цикла на Чемпионат мира-2014 в Рио-де-Жанейро.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, команда Олега Блохина преподнесла шикарный подарок болельщикам – на выезде украинцы добыли ничью в матче с Англией, более того, сине-желтым не хватило нескольких минут, чтобы одержать историческую победу.

Все матчи группы Н:

Англия – Украина 1:1

Польша – Молдова 2:0

Сан-Марино – Черногория 0:6

Другие результаты вечера:

Группа А:

Сербия – Уэльс 6:1

Бельгия – Хорватия 1:1

Шотландия – Македония 1:1

Группа В:

Италия – Мальта 2:0

Болгария – Армения 1:0

Группа С:

Австрия – Германия 1:2

Швеция – Казахстан 2:0

Группа D:

Венгрия – Нидерланды 1:4

Румыния – Андорра 4:0

Турция – Эстония 3:0

Группа Е:

Норвегия – Словения 2:1

Швейцария – Албания 2:0

Кипр – Исландия 1:0

Группа F:

Израиль – Россия 0:4

Северная Ирландия – Люксембург 1:1

Португалия – Азербайджан 3:0

Группа G:

Босния – Латвия 4:1

Словакия – Лихтенштейн 2:0

Греция – Литва 2:0

Группа I:

Франция – Беларусь 3:1

Грузия – Испания 0:1

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