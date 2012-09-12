Тренер сборной Англии: получился хороший футбол

{1-}Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон после ничьей со сборной Украины похвалил и свих подопечных и команду соперника.

"Мы уступали в счете после чудо-гола, но я очень доволен тем, как мы продолжали играть, пытались, старались и не прибегали к безнадженым лонгболам", - заметил Рой Ходжсон, пишет"Мы продолжали создавать моменты до конца игры и, к счастью, заслужили гол, который сравнял счет. Кто знает,, может, мы бы и победный гол забили".

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"Должен похвалить сборную Украины. Они играли довольно хорошо в этом матче, и у нас получился хороший футбол".



"Я рад, что нам удалось взять хоть одно очко, ведь в случае поражения мы оказались бы в очень непростом положении".



Не похвалил Ходжсон только главного арбитра матча Джюнейта Чакыра. "Я думаю, среди смотревших игру найдется не так много людей, которые не согласятся со мной в том, что некоторые из желтых карточек были противоречивыми. Удаление Стивена Джеррарда в том числе", - сказал Рой Ходжсон.



Напомним, сборная Украины смогла добиться важного результата в гостях на Уэмбли - сыграть в ничью 1:1 со сборной Англии.

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фото: thefa.com