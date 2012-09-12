Сегодня в Украине буде тепло и сухо

{1-} В среду, 12 сентября, в Украине будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает УНН.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, на юге северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью +6... +11°С, на побережье морей до +17°С, в восточных областях местами +3... +6°С, днем +21... +26°С, на Закарпатье до +28°С; в горных районах страны ночью +4... +9°С, днем +13... +18°С.

В Киевской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +6... +11°С, днем +21... +26°С.

фото: korrespondent.net

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