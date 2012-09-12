На Камчатке разбился самолет Ан-28, судьба 11 человек неизвестна

{1-} На российской Камчатке в районе поселка Палана совершивший вынужденную посадку самолет Ан-28, на борту которого находились 14 человек. Обнаружены трое человек, которые были эвакуированы вертолетом МЧС. Судьба остальных пока неизвестна.

Пожара на борту аварийного лайнера не наблюдается. Самолет находится в зарослях кедрового стланика. Об этом со ссылкой на Главное управление МЧС РФ в Камчатском крае сообщает ИТАР-ТАСС.

Вертолет со спасателями ищет возможность совершить посадку на месте происшествия для уточнения обстановки и оказания экстренной помощи людям, если это потребуется. Одновременно к месту происшествия направляется группа спасателей наземным транспортом. Есть данные о том, что некоторые из пассажиров аварийного самолета уже позвонили своим близким и родственникам, однако пока точных сведений о пострадавших нет, отметили в МЧС.

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Аварийный самолет выполнял сегодня рейс Петропавловск-Камчатский Палана. В 12:28 по местному времени с ним была потеряна связь. На борту, по уточненным данным, находились 12 пассажиров, том числе один ребенок, и 2 члена экипажа.

Что стало причиной аварийной посадки пока неизвестно. В дирекции Петропавловск-Камчатского государственного авиапредприятия, которому принадлежит Ан-28, пока комментариев по поводу случившегося не дают.

К месту аварийной посадки для выяснения обстоятельств происшествия вылетели представители Следственного комитета и «Росавиации», а также группа спасателей.

У подножия сопки приземлился спасательный вертолет. Там обнаружены три пассажира Ан-28. Они самостоятельно спустились с возвышенности и уже эвакуированы в Палану. Что с остальными людьми, находившимися в самолете, пока неизвестно. Это выяснят медики и спасатели, которые в настоящее время поднимаются к аварийной машине.

Ранее «Главред» сообщал, что 7 сентября исполнилась годовщина крушения самолета Як-42, который вылетел из «Ярославля» и вез хоккейную команду «Локомотив». Погибли 44 человека, выжил только один.

фото: news.vse42.ru

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