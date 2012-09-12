При крушении самолета на Камчатке погибли 9 человек

{1-} При крушении самолета Ан-28, которое произошло в среду, 12 сентября, на севере Камчатки, погибли 9 человек.

Об этом со ссылкой на представителя дальневосточного регионального центра МЧС РФ сообщает РИА Новости.

«Спасатели обнаружили на месте падения самолета девять тел погибших. Четверым удалось выжить, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Судьба одного неизвестна», - сказал собеседник агентства.

Связь с рейсовым Ан-28, принадлежащим ФГУП «Камчатское авиапредприятие», пропала в районе поселка Палана в 12.28 местного времени (04.28 по Киеву). Самолет был обнаружен лежащим на боку в зарослях кедрового стланника в десяти километрах от Паланы. По предварительным данным МЧС, на борту воздушного судна находилось 11 человек и 2 члена экипажа.

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Ранее «Главред» сообщал, что камчатский транспортный прокурор Михаил Новицкий заявил: троих пассажиров, спустившихся к подножью сопки, удалось эвакуировать. Росавиация сообщала об эвакуации пятерых раненых.

Также напомним, что 7 сентября исполнилась годовщина крушения самолета Як-42, который вылетел из «Ярославля» и вез хоккейную команду «Локомотив». Погибли 44 человека, выжил только один.

фото: news.vse42.ru

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