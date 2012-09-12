Число жертв крушения самолета на Камчатке возросло

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Число жертв при крушении самолета Ан-28 на севере Камчатки увеличилось до десяти.
Об этом со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС сообщает РИА Новости.
«Погибших стало десять. От ран скончался ребенок», - сказал собеседник агентства.
По его словам, среди погибших - члены экипажа.
Связь с рейсовым Ан-28, принадлежащим ФГУП «Камчатское авиапредприятие», пропала в районе поселка Палана в 12.28 местного времени (04.28 мск). Самолет был обнаружен лежащим на боку в зарослях кедрового стланника в десяти километрах от Паланы.
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По данным представителя оперативного штаба, в настоящее время готовится площадка для приема вертолета, который эвакуирует с места трагедии пострадавших.
Ранее «Главред» сообщал, что на борту упавшего самолета было 12 пассажиров, в том числе ребенок, а также два члена экипажа.
Также сообщалось, что с места крушения самолета удалось эвакуировать 5 человек.
фото, видео: ya1.ru , rbc.ru, 1tv.ru
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