Тренер Англии назвал гол Коноплянки потрясающим

{1-} Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон кратко прокомментировал ничью с Украиной в рамках отбора на чемпионат мира-2014.

«Мы пропустили потрясающий гол (ВИДЕО ГОЛА), но мне понравилось то, как наши игроки искали свои возможности. Мы всё время пытались играть в нашу игру и создавали возможности на протяжении всей встречи», цитирует Ходжсона «Чемпионат».

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Хочу похвалить сборную Украины, они выступили достаточно хорошо, и это была хорошая игра в футбол. Если бы мы проиграли, это было бы очень жестоко - мы, безусловно, заслужили ничью", - отметил главный тренер "Трех львов".

Ранее «Главред» сообщал, что подопечные Олега Блохина вели в счете большую часть матча, но на 87-й минуте англичане сравняли счет с пенальти.

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фото: thefa.com

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