Украине грозят мусорный коллапс и эпидемии холеры

{1-} В результате неконтролируемого выброса мусора и разрастания мусорных свалок загрязняются реки, подземные воды, а из многих колодцев уже нельзя пить. Из-за этого в Украину вернулись заболевания типа холеры, о которых уже много лет не слышали.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко рассказал ТСН.

«Под свалки отводятся природные территории, где могли бы быть зеленые зоны, пашня и т.д. И это становится местом для размножения инфекций - холеры, кишечной палочки и т.д. Потому что там мухи, крысы - ведь никто там дезинфекций не проводит», - рассказал эколог.

В итоге разрастания площадей свалок возникают три основные проблемы: загрязнение подземных вод и почв, ухудшение санитарной и эпидемиологической ситуации, а также отвод участка под непроизводственные нужды, подытожил Борейко.

В то же время председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко подчеркнула, что накопление отходов и их разнообразие не может длиться долго и в итоге приведет к «мусорному» коллапсу регионов и населенных пунктов, если не будут найдены действительно эффективные пути решения этой проблемы».

«Органы местного самоуправления и местные райгосадминистрации не применяют реально действенные меры по сбору и переработке ресурсно-ценных отходов, в частности: не открывают дополнительные пункты приема вторичных ресурсов; не организуют передвижные пункты приема вторичных ресурсов в местах, где нет стационарных; недостаточно информируют население о местах размещения этих пунктов через средства массовой информации; не внедряют современные технологии комплексной переработки и утилизации ресурсно-ценных компонентов бытовых отходов», - заявила эксперт.

фото: zhzh.info

Новости по теме:

Коммунальщики обнаружили в Киеве 400 свалок

В Киеве бесхозные автомобили пустят на металлолом

Ученые: энергосберегающая лампа может вредить здоровью

Ученые создали вакцину, которая может распознать и уничтожить раковые клетки