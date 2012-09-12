Опубликован список погибших при крушении Ан-28 на Камчатке

Российские СМИ уже опубликовали список жертв, погибших при крушении самолета Ан-28 на севере Камчатки.
9 пассажиров самолета погибли во время жесткой посадки, еще 1 человек скончался позже во время транспортировки в больницу, напомнило издание Life News .
По предварительной информации, среди 10 погибших числится один ребенок, а также оба члена экипажа.
Список погибших:
Павел Лисицкий
Валерий Сотников
Ирина Зверева
Светлана Зверева
Вадим Тречень
Лариса Лисковская
Вера Сычевская
Мария Иващенко
Вячеслав Шпак - командир судна
Владимир Данченко - помощник командира
Ранее «Главред» сообщал, что на борту упавшего самолета было 12 пассажиров, в том числе ребенок, а также два члена экипажа.
Также сообщалось, что с места крушения самолета удалось эвакуировать 5 человек.
фото: ВКонтакте
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