Опубликован список погибших при крушении Ан-28 на Камчатке

Российские СМИ уже опубликовали список жертв, погибших при крушении самолета Ан-28 на севере Камчатки.

9 пассажиров самолета погибли во время жесткой посадки, еще 1 человек скончался позже во время транспортировки в больницу, напомнило издание Life News .

По предварительной информации, среди 10 погибших числится один ребенок, а также оба члена экипажа.

Список погибших:

Павел Лисицкий

Валерий Сотников

Ирина Зверева

Светлана Зверева

Вадим Тречень

Лариса Лисковская

Вера Сычевская

Мария Иващенко

Вячеслав Шпак - командир судна

Владимир Данченко - помощник командира

Ранее «Главред» сообщал, что на борту упавшего самолета было 12 пассажиров, в том числе ребенок, а также два члена экипажа.

Также сообщалось, что с места крушения самолета удалось эвакуировать 5 человек.

фото: ВКонтакте

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