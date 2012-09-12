Более 70 человек стали жертвами пожара на фабрике в Пакистане

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Число жертв пожара, который произошел на швейной фабрике в городе Карачи на юге Пакистана, достигло 73 человек. Среди погибших 10 женщин. Десятки рабочих получили увечья, когда спасаясь от огня, выпрыгивали из окон четырехэтажных цехов.

Как сообщил сегодня начальник пожарной службы Карачи Этешам Салим, число жертв пожара может составить 85 человек. В борьбе с огнем участвуют 35 пожарных расчетов, пишет ИТАР-ТАСС.

О причинах пожара пока не сообщается. Не исключено, что произошло воспламенение химикалиев и материалов из пластика, которые хранились в производственных помещениях предприятия. В момент возгорания там находились 150 рабочих.

В минувший вторник в Пакистане произошел еще один пожар. От искр автономного генератора вспыхнули химикаты на обувной фабрике в городе Лахор на востоке страны. Согласно поступившей информации, в результате трагедии погибли 25 человек.

Он вспыхнул из-за того, что искры от автономного генератора электроэнергии попали в химикаты. Рабочие пытались включить генератор, после того как на фабрике отключилось электричество.

Напомним, в 5 сентября, на юге Индии фабрике по производству фейерверков на вспыхнул пожар. В результате возгорания по меньшей мере 52 человека погибли, и еще более 50 получили ранения.

фото, видео: кадры видео bbc.co.uk, youtube.com

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