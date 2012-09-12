На руководство «Беркута» завели уголовное дело

{1-}В Сумской области возбуждено уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением работниками спецподразделения «Беркут».

Как сообщили в прокуратуре Сумской области, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 364 УК Украины, предусматривающей до 10 лет лишения свободы, пишут «Комментарии».

В ходе проверки установлено, что в период с июня 2011 по июль текущего года сотрудники роты действительно сдавали деньги на указанную сумму - от одного до четырнадцати раз, в зависимости от времени приема на работу и пребывания на службе, всего на сумму свыше 14 тысяч гривен. Согласно информации сотрудников «Беркута», в роли посредников для сбора средств выступали заместители командиров взводов, однако кому передавались собранные деньги и как использовались в дальнейшем, милиционерам не известно.

В прокуратуре подчеркнули: «Умышленными действиями должностные лица «Беркута» нанесли существенный вред государственным интересам, что выражается в подрыве авторитета и престижа правоохранительных органов в лице УМВД Украины в Сумской области».

Напомним, в конце августа в СМИ появилась информация о том, что 28 бойцов Сумского спецподразделения «Беркут» обвинили командира в коррупции, взяточничестве и репрессиях.

Личный состав в коллективном обращении заявил о ежемесячных «поборах»: каждый сотрудник отдавал своему командиру по 150 гривен.

фото: Facebook

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